Італія

Француз високо оцінив рівень свого співвітчизника.

Гравець мюнхенської Баварії та збірної Франції Кінгслі Коман вражений грою воротаря Мілана Майка Меньяна. Його слова наводить твіттер Telefoot.

"Особисто для мене Меньян найкращий воротар у світі. Дуже радий мати його за своєю спиною", — сказав Коман.

Трансфермаркт оцінює Меньяна у 45 млн. євро.

У цьому сезоні француз зіграв за Мілан вісім матчів, пропустивши сім м'ячів (п'ять з яких у одному матчі проти Інтеру) та назбиравши п'ять "clean sheets".