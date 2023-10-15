Француз високо оцінив рівень свого співвітчизника.
Майк Меньян, Getty Images
15 жовтня 2023, 15:40
Гравець мюнхенської Баварії та збірної Франції Кінгслі Коман вражений грою воротаря Мілана Майка Меньяна. Його слова наводить твіттер Telefoot.
"Особисто для мене Меньян найкращий воротар у світі. Дуже радий мати його за своєю спиною", — сказав Коман.
Трансфермаркт оцінює Меньяна у 45 млн. євро.
У цьому сезоні француз зіграв за Мілан вісім матчів, пропустивши сім м'ячів (п'ять з яких у одному матчі проти Інтеру) та назбиравши п'ять "clean sheets".