Італія

Португалець відправиться до Саудівської Аравії?

Жозе Моурінью влітку покине римську Рому. Сторони навіть не збираються обговорити можливу подальшу співпрацю. Про це повідомляє сайт football-italia.net з посиланням на слова відомого інсайдера Джанлуки Ді Марціо.

"Не було та немає жодних перемовин Моурінью з клубом. Вони розлучаться у червні після закінчення нинішнього контракту.

Звичайно, щойно Моурінью буде вільний, саудівські клуби знову спробують з ним домовитися. Поки що незрозуміло, які у нього плани на майбутнє, чи хоче він попрацювати ще в Європі, чи готовий виїхати на Ближній Схід", — сказав італієць.

Наразі, Рома знаходяться на десятій сходинці турнірної таблиці Серії А.