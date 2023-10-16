Італія

Італієць буде співпрацювати зі слідством.

Півзахисник збірної Італії та англійського Ньюкасла Сандро Тоналі готовий надати свідчення федеральному прокурору Джузеппе Чіне. Таку інформацію надає сайт tuttomercatoweb.com.

Швидше за все, Тоналі дасть свідчення наступного тижня. Футболіст Ньюкасла має намір зробити це заради того, щоб термін його дискваліфікації було скорочено.

Очікується, що італієць заявить про готовність нести відповідальність за нелегальні ставки. Ймовірно, він зізнається, що робив ставки на футбольні матчі.