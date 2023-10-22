Італія

Вилучення наприкінці першого тайму суттєво послабило позиції команди Стефано Піолі.

Італійський футбол розривається від скандалів останнім часом, бо місцева прокуратура міцно за нього вхопилась та поступово розхитує позиції кожного з клубів. Однак у футбол на Апеннінському півострові від цього грати не припиняють, тож ми спостерігаємо за поступовим формуванням групи лідерів у Серії A. Саме з-поміж двох команд із безпосередньої чемпіонської гонитви й було утворено пару, яка на Сан Сіро проводила центральну зустріч усього дев’ятого туну національної першості.

Мілан та туринський Ювентус — велич цієї дуелі відчувається вже за першого погляду на назви цих двох колективів. А тут ще й чотири очки на користь "россонері" виключно підбурювала "б’янконері" завітати до європейської столиці моди виключно за перемогою, нехай і подібний результат "зебри" востаннє здобували на цій арені більше двох із половиною років тому.

Як для центрального матчу у вечірньому слоті, то звітне протистояння відверто недобирало в плані інтенсивності. Ювентус спробував відкритий футбол на початку гри, але швидко отримав кілька закидання для Леау на лівий фланг атаки, після одного з яких Жиру отримав свою першу нагоду відзначитись голом у цій грі. Щесни тоді врятував власні ворота від удару в дальній кут, а його партнери після такого випаду вирішили більше не ризикувати від гріха подалі.

Отже — класичний Юве, який сидить у глибині власного захисту, заряджений для швидких виходів до контратак. А навпроти нього — Мілан, із непоганою позиційною грою, але жорстким фокусуванням лише на португальському вінгері, що зрештою знайшло протидію від суперників у вигляді подвійної опіки. Не забарились і відповіді від "зебр", при чому доволі непогані — ударам Рабіо та Костича з середньої й дальньої відстані лишень трохи не вистачало влучності.

Зрештою, команди встановили рівновагу в контролі м’яча в центрі поля, але раптове прискорення атаки у вигляді передачі Веа правим флангом на 40 хвилині зруйнувало всі плани "россонері". Кіна, адресата цього пасу, мав опікати Тіав, але програв позицію, після чого був змушений валити суперника на газон прийомом із боротьби.

Але ж німецький гравець при цьому був останнім захисником! Тож червона картка не забарилась, а з нею й свисток на перерву перед багатообіцяючою другою половиною гри, бо незабаром Кін змарнував відмінну нагоду, не завершивши простріл Рабіо з лівого флангу на дальній стійці.

У другому таймі ніхто ризикувати так само не прагнув, хіба що Юве просто стало візуально більше на чужій половині поля. А взагалі — класичний італійський футбол високого ґатунку, побудований на контролі м’яча та надійному захисті з обох сторін. Тут без випадковостей просто не обійтись, і саме таким був рикошет від Крунича під час дальнього пострілу Локателлі з центральної зони на 63 хвилині. Міранте полетів у протилежний бік від м’яча, а "зебри" почали своє шалене святкування.

Було зрозуміло, що "россонері" в цій грі мало що світить у плані здобуття очок, бо з 0,0 за шкалою xG на забиті м’ячі розраховувати не доводиться. У Мілана просто не було гольових моментів після перерви. А ось у Юве були — і доволі непогані, але Міранте добряче постарався, аби не пропустити повз себе постріли Влаховича чи Камб’язо з дистанції.

У наступному турі Мілан зіграє в гостях у неаполітанського Наполі, тоді як посеред тижня гостюватиме у французького Парі Сен-Жермен у Лізі чемпіонів УЄФА, а туринський Ювентус готуватиметься до домашньої гри проти Верони.Мілан —0:1Локателлі, 63Міранте — Калабрія (К’єр, 79), Тіав, Томорі, Флоренці — Муса, Адлі (Крунич, 60), Рейндерс (Ромеро, 79) — Пулішич (Калулу, 43), Жиру (Йович, 60), Леау.Щесни — Гатті (Гейсен, 78), Бремер, Ругані — Веа (Міретті, 82), Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич (Камб'язо, 56) — Мілік (К’єза, 77), Кін (Влахович, 56).Попередження: Рейндерс — Веа, Маккенні, Гатті, Локателлі.