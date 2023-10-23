Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 22 жовтня 2023 року, 21:45.

Мілан в рамках центрального поєдинку дев'ятого тура елітного дивізіону чемпіонату Італії приймав на своєму полі Ювентус.

Господарі мали перевагу, проте так й не змогли забити, натомість залишились в меншості після фолу Тіава на Кіні наприкінці першого тайму.

В другій половині гри Ювентус відкрив рахунок завдяки удару Локателлі з-за меж штрафного, який після рикошету став результативним й вирішальним.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Ювентус у 9 турі чемпіонату України-2023/24:

Мілан — Ювентус 0:1

Гол: Локателлі, 63



Мілан: Міранте — Калабрія (К’єр, 79), Тіав, Томорі, Флоренці — Муса, Адлі (Крунич, 60), Рейндерс (Ромеро, 79) — Пулішич (Калулу, 43), Жиру (Йович, 60), Леау.



Ювентус: Щесни — Гатті (Гейсен, 78), Бремер, Ругані — Веа (Міретті, 82), Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич (Камб'язо, 56) — Мілік (К’єза, 77), Кін (Влахович, 56).



Попередження: Рейндерс — Веа, Маккенні, Гатті, Локателлі.



На 40-й хвилині був вилучений Малік Тіав (Мілан) (грубе порушення).