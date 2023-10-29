Італія

Команда Стефана Піолі мала приголомшливий успіх на полі суперників у першому таймі, але після перерви розвалилась.

Італійські клуби наробили великого галасу в попередній кампанії Ліги чемпіонів УЄФА, але цього року в кожної з них спостерігаються певні складнощі в групах. Ось, наприклад, чинний чемпіон країни, неаполітанський Наполі, повертався на внутрішню арену задля проведення матчу десятого туру на тлі важкої перемоги над Уніоном Берлін (1:0), а Мілан, проти якого грала команда Руді Гарсії, узагалі програв без зайвих запитань французькому Парі Сен-Жермен та знову навіть не зміг забити (0:3).

На цьому тлі двом сусідам за турнірною таблицею потрібно було зустрітись на полі стадіону Дієго Армандо Марадона, і якщо для "Партенопеї" це була можливість тільки наблизитись упритул до "россонері" в турнірній таблиці, то останні могли очолити чемпіонські перегони вразі здобуття перемоги. Так чи інакше, але чемпіони останніх двох розіграшів Серії A були небезгрішними в поточній кампанії, тому за їхнім протистоянням конкуренти стежили дуже пильно.

У підсумку, матч вийшов просто відмінним за рівнем інтриги, а ось його результат, дійсно, влаштував усіх, окрім безпосередньо учасників подій на полі стадіону Дієго Армандо Марадона. Але про це трохи згодом, тоді як Мілан дуже непогано розпочав гру. Команди Піолі атакувала суперників через прямолінійні вертикальні передачі, тоді як захисний блок будувала без активного спротиву, але з індивідуальною опікою безпосередньо перед власними володіннями.

Уся ці конструкція якось працювала й виглядала дійсно дієвим способом протистояти Наполі, адже футболісти Гарсії тривалий час банально не могли наблизитись до створення небезпеки. А тим часом у їхньому штрафному повсякчас опинявся Олів’є Жиру, якого партнери шукали передачами з флангів. І якби ще не травма Калулу в зіткненні з Ельмасом у центрі поля на самому початку, то "россонері" точно влаштовував би початок гри. Тим паче, що на 22 хвилині вони відкрили рахунок — Пулішич подав із правого флангу, а Жиру замкнув головою на дальній.

Ніколи не повірите, але це був реально дієвий спосіб для Мілана завершувати власні атаки, бо в центрі оборони Наполі чи то щось не працювало в хімії, чи то хтось просто неналежним чином виконував власні обов’язки. Але свій другий гол Жиру забив уже за дев’ять хвилин і зробив це майже під копірку. Але цього разу вже Калабрія виконував результативний навіс. І на все це господарі знайшли відповідь тільки у вигляді моменту Распадорі під завісу тайму. Такий собі початок відповідального для їхнього тренера матчу.

Але Де Лаурентіс не ходить просто так на прес-конференції за своїми тренерами й не відомо, чи спускався він до роздягальні, але запотиличників гравці Наполі отримали, судячи з усього, добрячих, тому забігали належним чином вже від самого моменту відновлення гри. Ще й три заміни від головного тренера цьому посприяли.

А там, де є сумлінна робота, там буде й результат. 50 хвилина — Політано розбирається з Тео та дебютантом Пеллегріно на правому фланзі штрафного та відчайдушно гатить під поперечину чужих воріт із гострого кута. І щоб уже не ходити довкола, на 63 хвилині Распадорі потужним ударом із штрафного в центральній зоні кладе м’яч у правий кут. Була перевага Мілана за рахунком — і немає переваги. Як і належної відповіді на ці події від "россонері", головного тренера яких прогнали з технічної зони через емоції на 73 хвилині.

Команда від того краще точно не заграла, але матч був динамічним, тож і Наполі часто заносило в непотрібний бік. Усе в підсумку для господарів завершилось вилученням для Натана за два попередження, після чого обидві сторони обмінялись моментами Хвічі та Калабрії в додатковий час і розійшлись миром. Тим самим миром, який нікому з них і непотрібен.

У наступному турі неаполітанський Наполі гостюватиме в Салернітани, тоді як Мілан прийматиме фріульський Удінезе.Наполі — Мілан 2:2Політано, 50, Распадорі, 63 — Жиру, 22, 31Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані (Естігор, 46), Натан, Руї (Олівера, 46) — Ельмас (Сімеоне, 46), Лоботка, Зелінські (Замбо-Ангісса, 77) — Політано (Дзанолі, 46), Распадорі, Кварацхелія.Меньян — Калабрія, Калулу (Пеллегріно, 19, Флоренци, 86), Томорі, Т. Ернандес — Муса, Крунич, Рейндерс — Пулішич (Ромеро, 46), Жиру (Окафор, 80), Леау (Йович, 81).Попередження: Муса — Натан, Ді ЛоренцоНа 90+1-й хвилині був вилучений Натан Бернардо де Соуза (Наполі) (друге попередження).