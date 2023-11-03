Італія

Football.ua анонсує матчі чергового туру чемпіонату Італії.

В одинадцятому турі італійської Серії А відбудеться низка поєдинків, а Football.ua представляє анонс на всі матчі.

Тур

Болонья — Лаціо

П'ятниця, 3 листопада, 21:45

Одинадцятий тур чемпіонату Італії відкриває поєдинок між Болонею та Лаціо. Колектив Мауріціо Саррі показує все кращі результати, проте несподівана поразка від Феєнорда у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів стала неприємним сюрпризом.

Щодо Болоньї, то команда проводить непоганий сезон, займаючи восьме місце. Варто зазначити, що наразі Лаціо випереджає Болонью в турнірній таблиці лише на одне очко.

Орієнтовні склади:

Болонья: Скорупський – Пош, Боніфасі, Калафіорі, Лікояніс – Ебішер, Фройлер – Орсоліні, Фергюсон, Салемакерс – Зіркзеє.

Лаціо: Проведель – Лаццарі, Патрік, Романьолі, Марушич – Гендузі, Ровелла, Альберто – Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 1:2

Салернітана — Наполі

Субота, 4 листопада, 16:00

Чи є зараз зручніший суперник для Наполі, ніж аутсайдер Салернітана? Команда набрала за десять турів лише чотири очки та йде на дні турнірної таблиці.

Чутки про можливу відставку Руді Гарсії не вщухають. Тому поєдинок проти Салернітани — чудова можливість набрати три пункти та покращити своє становище у турнірній таблиці Серії А.

Орієнтовні склади:

Салернітана: Очоа – Данилюк, Фасіо, Пірола, Маццоккі – Кулібалі, Маджоре, Брадарич, Кабрал, Кандрева – Діа.

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руй – Ангісса, Лоботка, Зелінськи – Політано, Распадорі, Кварахцелія.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 0:2

Аталанта — Інтер

Субота, 4 листопада, 20:00

Інтер очікує складний виїзний матч проти Аталанти, яка наразі займає четверте місце.

У минулому турі команда Сімоне Індзагі в напруженій грі здобула мінімальну перемогу над Ромою, а Аталанта без проблем розібралася з Емполі.

За версією букмекерів, Інтер має більше шансів на перемогу в майбутній грі.

Орієнтовні склади:

Аталанта: Муссо – Скальвіні, Джимсіті, Колашинац – Хатебур, де Рон, Едерсон, Руджері – Купмайнерс – Лукман, Скамакка.

Інтер: Зоммер – Павар, де Врей, Бастоні – Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Мартінес, Тюрам.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 1:1

Мілан — Удінезе

Субота, 4 листопада, 21:45

Ювентус удома, ПСЖ на виїзді, Наполі на виїзді... В останніх трьох іграх Мілан мав найскладніших суперників. За цей час команда набрала лише одне очко. Поєдинок проти Удінезе — це гарна нагода здобути три очки.

Удінезе вже давно не знає перемог, проте і не зазнавав поразок у чотирьох останніх матчах.

За версією букмекерів, Мілан – очевидний фаворит матчу проти Удінезе.

Орієнтовні склади:

Мілан: Меньян – Калабрія, Томорі, Тіав, Ернандес – Муса, Круніч, Рейндерс – Ромеро, Жиру, Леау.

Удінезе: Сільвестрі – Перес, Бійол, Кабаселе – Ебоселе, Самарджич, Валаче, Ловрик, Камара – Перейра – Лукка.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 2:0

Верона — Монца

Неділя, 5 листопада, 13:30

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 1:1

Кальярі — Дженоа

Неділя, 5 листопада, 16:00

Кальярі займає передостаннє місце в турнірній таблиці Серії А, тому очікуємо, що Дженоа зможе набрати три очки, а також віримо, що Руслан Маліновський відзначиться результативною дією за свою команду.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 1:2

Рома — Лечче

Неділя, 5 листопада, 19:00

Команді Жозе Моурінью необхідно терміново набирати очки, тому що на цьому етапі римська команда йде навіть поза зоною Ліги конференцій.

Лечче добре стартував цього сезону, проте згодом знизив темп: в останніх п'яти іграх три поразки і дві нічиї.

За версією букмекерів, Рома є фаворитом майбутнього матчу: перемога римлян оцінюється коефіцієнтом 1.61, а перемога гостей — 6.40. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.00.

Орієнтовні склади:

Рома: Патрісіу – Манчіні, Льоренте, Ндіка – Крістенсен, Бове, Крістанте, Ауар, Залевські – Дібала, Лукаку.

Лечче: Фальконе – Гендрей, Понграчич, Баширотто, Галло – Гонсалес, Рамадані, Рафія, Альмквіст – Крстович, Стрефецца.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 2:1

Фіорентина — Ювентус

Неділя, 5 листопада, 21:45

Ювентус зумів скористатися осічками Мілана та вийшов на друге місце в турнірній таблиці Серії А.

Для команди Массіміліано Аллегрі виїзний матч проти Фіорентини, яка наразі займає шосте місце в лізі, стане серйозним випробуванням.

За версією букмекерів, Ювентус має більше шансів на перемогу, з коефіцієнтом 2.57. Якщо переможе Фіорентина, то на таку подію пропонується показник 2.97. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3.35.

Орієнтовні склади:

Фіорентина: Терраччано – Паризі, Мартінес, Міленкович, Бірагі – Артур, Дункан, Гонсалес, Бонавентура, Іконе – Бельтран.

Ювентус: Щесни – Гатті, Бремер, лайки – Веа, Маккенні, Локателлі, Рабіо, Костич – Кін, Влахович.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 1:2

Фрозіноне — Емполі

Понеділок, 6 листопада, 19:30

У принципі, головна інтрига у цьому матчі для українського вболівальника полягає у тому, чи вийде на футбольне поле Віктор Коваленко.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 1:0

Торіно — Сассуоло

Понеділок, 6 листопада, 21:45

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 1:1

Турнірна таблиця