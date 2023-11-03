Італія

А "стара сеньора" хоче?

Дуглас Коста мріє про повернення до складу туринського Ювентуса за який він виступав протягом п'яти сезонів (2017-2022). Таку інформацію надає Фабриціо Романо.

Наразі, колишній півзахисник донецького Шахтаря знаходиться у статусі вільного агента, після того як нещодавно розірвав контракт з Лос-Анжелес Гелексі.

Зазначається, що бразилець зараз перебуває у Саудівський Аравії та чекає на пропозицію від Юве. В той же час, представники 33-річного футболіста ведуть перемовини з трьома неназваними саудівськими клубами.

У складі Ювентуса Дуглас Коста зіграв 103 матчі, забив 10 м'ячів та віддав 21 гольову передачу.