Команда Тіаго Мотти здобула важливі три пункти.
Мотта та Саррі, Getty Images
04 листопада 2023, 00:05
У рамках 11-го туру італійської Серії А, Болонья на своєму полі приймала римське Лаціо.
Завдяки єдиному голу на 46-й хвилині півзахисника Болоньї Льюїса Фергюсона, "фельсінеї" здобули важливу для себе перемогу.
Болонья — Лаціо 1:0
Гол: Фергюсон 46
Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Калафіорі, Лікояннис (Крістіансен 81) — Фройлер, Ебішер (Моро 73), Фергюсон — Орсоліні, Салемакерс (Ндой 81), Зіркзеє (Фаббіан 90+2)
Лаціо: Проведель — Лаццарі, Патрік, А. Романьолі, Марушич (Пеллегріні 48) — Ровелла, Гендузі (Камада 81), Луїс Альберто — Феліпе Андерсон (Ісаксен 81), Кастельянос (Іммобіле 57), Педро (Дзакканьї 57)
Попередження: Фергюсон 50, Беукема 56 – Педро 35, Романьолі 50, Луїс Альберто 65, Дзакканьї 80, Ісаксен 90+4