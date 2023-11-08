Італія

Німець добре проявляє себе в оренді в Італії.

Італійський Фрозіноне у 2024 році може активувати опцію викупу орендованого у мюнхенської Баварії 17-річного німця Арійона Ібрагімовича, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Підписання гравця обійдеться італійцям всього у 3,5 мільйона євро. Варто зазначити, що Баварія має дві опції повернення Ібрагімовича: за 11 млн у 2024 році, а також за 15 млн у 2025-му.

У цьому сезоні лівий вінгер відзначився двома голами та одним асистом у 5 матчах за Фрозіноне у всіх турнірах.