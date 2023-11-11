Італія

Сенегалець запалює в Італії.

Нападник аутсайдера італійської Серії А Салернітани Булає Діа відзначився забитим голом у матчі його команди проти Сассуоло (2:2) в рамках 12-го туру італійської першості.

Для сенегальського форварда цей гол став 20-м від початку минулого сезону Серії А. Про це повідомляє OptaPaolo.

Зазначається, що більше за цей період забили лише представники топ-клубів Італії, Лаутаро Мартінес та Віктор Осімген.

Діючий контракт футболіста з клубом діє до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

У сезоні 2023/24 26-річний Булає Діа зіграв за Салернітану десять матчів та забив чотири голи.