Сенегалець запалює в Італії.
Діа забиває, Getty Images
11 листопада 2023, 14:20
Нападник аутсайдера італійської Серії А Салернітани Булає Діа відзначився забитим голом у матчі його команди проти Сассуоло (2:2) в рамках 12-го туру італійської першості.
Для сенегальського форварда цей гол став 20-м від початку минулого сезону Серії А. Про це повідомляє OptaPaolo.
Зазначається, що більше за цей період забили лише представники топ-клубів Італії, Лаутаро Мартінес та Віктор Осімген.
Діючий контракт футболіста з клубом діє до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.
У сезоні 2023/24 26-річний Булає Діа зіграв за Салернітану десять матчів та забив чотири голи.