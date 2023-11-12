Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 12-го туру чемпіонату Італії, який пройде 12 листопада і розпочнеться о 19:00.

У центральному матчі туру між собою зіграють для заклятих ворога — Лаціо та Рома.

Лаціо — Рома

12 листопада, 19:00, стадіон Олімпійський, Рим. Арбітр зустрічі — Давіде Масса

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Лаціо зумів обіграти Феєнорд у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Це дозволило колективу Мауріціо Саррі тимчасово вийти на друге місце у квартеті. Крім того, свій 200-й гол за "орлів" забив Чіро Іммобіле. Тим не менш, у чемпіонаті Італії у Лаціо справи йдуть не найкращим чином: десяте місце після одинадцяти зіграних турів.

Перед грою Саррі поскаржився на розклад, адже дербі поставили на неділю, а на тижні Лаціо грав важливий матч у Лізі чемпіонів. Незважаючи на те, що Рома також грала в єврокубках, Саррі порівняв поєдинок проти Славії із товариським матчем. Жозе Моурінью видав відповідь, підколовши італійця: "Я завжди поважаю суперників, а висловлювання Саррі... Один тренер виграв 26 трофеїв, інший — кілька. Думаю, це відображає різницю в нашому мисленні".

Цікаво, що в тому поєдинку проти Славії Рома поступилася опоненту (0:2). І це при тому, що склад був майже основним. Щодо внутрішньої арени, то справи у Роми починають йти краще після провального старту.

За версією букмекерів більше шансів на перемогу у Роми: вона оцінюється коефіцієнтом 2.63. Якщо переможе Лаціо, на таку подію пропонується показник 3.00. У разі нічиї – 3.15.

Орієнтовні склади

Лаціо: Проведел – Лаццарі, Патрік, Романьолі, Хісай – Гендузі, Ровелла, Альберто – Андерсон, Іммобіле, Педро.

Рома: Патрісіу – Манчіні, Льоренте, Ндіка – Карсдорп, Крістанте, Паредес, Ауар, Залевські – Дібала, Лукаку.

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