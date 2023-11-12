Італія

Куди ж без старого, доброго кліше про "Нового Шевченко".

Італійський Мілан зацікавлений в трансфері українського нападника Жирони Артема Довбика. Таку інформацію дає наближенний до "россонері" сайт spaziomilan.it.

Зазначається, що керівництво італійського клубу остаточно погодилося з фактом відсутності належної глибини на позиції центрфорварда. Наразі, альтернативи Жиру фактично немає, тож в Casa Milan серйозно зайнялися пошуком заміни 37-річного француза.

Як відзначає джерело, вже в січні Мілан може спробувати підписати "нового Шевченка" — Довбика, але скоріш за все трансфер таки відбудеться наступного літа. Враховуючи гру у виконанні українського таргетмена, іспанська Жирона буде вимагати за свого гравця мінімум 20 млн.євро і ця сума з кожною вдалою грою футболіста буде тільки зростати.

Контракт нападника збірної України з іспанським клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Цього сезону, Артем Довбик зіграв за Жирону 14 матчів, забив сім голів та віддав шість результативних передач.