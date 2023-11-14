Італія

Клуб обрав нового головного тренера.

Руді Гарсія залишив посаду головного тренера Наполі, повідомив офіційний акаунт команди в Twitter.

Неаполітанський клуб очолив Вальтер Маццаррі. Угода розрахована до кінця сезону.

62-річний фахівець уже працював із неаполітанцями з 2009 по 2013 рік і завоював Кубок Італії 2012-го.

Під керівництвом Гарсії Наполі виграв 6 з 12 матчів у Серії А. На даний момент клуб відстає на 10 очок від Інтера, що лідирує.