Італія

Втрата для "нерадзуррі".

Захисник міланського Інтера Алессандро Бастоні через травму не зможе зіграти проти Ювентуса.

Гравець пошкодив литковий м'яз під час тренування збірної Італії. Футболіст через це пропустить поєдинки із командами Північної Македонії та України в рамках відбору на Євро-2024.

Згідно з найоптимістичнішим прогнозом, Бастоні зможе зіграти не раніше третього грудня. Інтер цього дня гратиме з Наполі.

Матч Серії А Ювентус-Інтер відбудеться 26 листопада.