Італія

Ганець може залишити "канонірів".

Туринський Ювентус знаходиться в пошуках підсилення центральної зони півзахисту на тлі дискваліфікацій Ніколо Фаджіолі та Поля Погба.

За інформацією Foot Mercato, "стара сеньора" хоче домовитись із півзахисником лондонського Арсеналу Тома Парті. Представники туринського клубу вже зустрічалися з півзахисником "канонірів" та намагалися переконати його змінити клуб взимку.

Наразі, ганський футболіст лікує травму підколінного сухожилля. Його повернення на поле очікується не раніше січня наступного року.

Діючий контракт гравця з лондонським клубом діє до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону, 30-річний Тома Парті через травми зіграв за Арсенал всього п'ять матчів, не відзначившись результативними діями.