Італія

Одноклубник Маліновського може піти на підвищення.

Румунський центральний захисник Дженоа Раду Дрегушін опинився у сфері інтересів одразу кількох клубів АПЛ, повідомляє портал TUTTOmercatoWEB.

Дрегушін стабільно виходить у стартовому складі "грифонів". Він вже встиг вдало зарекомендувати себе у Серії А завдяки чому зацікавив Арсенал, Ньюкасл і Тоттенгем.

Контракт 21-річного румуна з генуезцями розрахований до липня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює захисника у 10 мільйонів євро.

У цьому сезоні він вже взяв участь у 14 матчах Дженоа у всіх турнірах, відзначившись голом та асистом.