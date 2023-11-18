Італія

"Вовкам" потрібне посилення захисної ланки.

Рома перебуває у пошуку центрального захисника. Римляни можуть звернутися до Челсі, щоб спробувати орендувати Трево Чалобу або Маланга Сарра, повідомляє портал calciomercato.com.

Англійський 24-річний центральний захисник Чалоба не грає за лондонців ще з минулого сезону. Він міг покинути клуб ще влітку, але трансфер до Ноттінгем Форест або Баварії так і не відбувся. Раніше повідомлялося, що взимку він точно покине Челсі.

Сарр, французький 24-річний центральний захисник, взагалі останнього разу виходив на поле у складі Челсі аж у травні 2022 року. У минулому сезоні він встиг трохи пограти за Монако.

Повідомляється, що один з цих гравців може приєднатися до Роми на правах оренди.