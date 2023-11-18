Італія

Контракт Мерета з неаполітанцями закінчується влітку 2024 року.

Італійський голкіпер Наполі Алекс Мерет зацікавив Рому та Фіорентину, повідомляє портал TUTTOmercatoWEB.

Контракт наразі травмованого 26-річного гравця з Наполі втрачає чинність у кінці червня 2024 року. Неаполітанці мають опцію продовження угоди з Меретом ще на сезон.

Рома та Фіорентина хочуть дочекатися моменту, коли Мерет встане вільним агентом, якщо це все ж станеться. Ці два клуби шукають гравця, який зміг би замінити їхніх голкіперів (35-річного Патрісіу та 33-річного Терраччано) у довгостроковій перспективі.

У цьому сезоні Мерет взяв участь у 15 матчах Наполі у всіх турнірах, пропустивши 17 голів і 5 разів залишивши свої ворота "сухими". Портал transfermarkt оцінює італійця у 18 мільйонів євро.