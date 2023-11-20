Італія

Грузинський вінгер за новою угодою може отримувати 4 мільйони євро на рік.

Атакуючий півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 22-річний грузин близький до підписання нового контракту із неаполітанцями, який буде розраховано до літа 2028 року із можливою опцією продовження на ще один сезон.

Зазначається, що збільшення річної заробітної плати Кварацхелії за новою угодою з Наполі передбачається до 4 мільйонів євро.

Переговори між сторонами продовжуються, проте вони стали ближчими до успішного завершення.

У поточному сезоні Хвіча провів за Наполі 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість грузинського вінгера в 85 мільйонів євро.