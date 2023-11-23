Італія

Керманич Лаціо вчергове підняв наболіле питання.

Головний тренер римського Лаціо Мауріціо Саррі перед відновленням матчів на клубному рівні взяв участь у інтерв’ю формату "бліц", під час якого відповів на різноманітні питання.

"Занадто щільний календар породжує стільки травм? Та я всім говорю про це вже років зо п’ять. Але раніше мене звинувачували в тому, що я шукаю собі алібі, а тепер про це говорять усі. Зараз ми тренуємося тільки через відео, і стає дедалі гірше. Гравець повинен грати 50 матчів на рік — це максимум.

Сучасний футбол гарантує 50-70 елітних зарплат, уключно з моєю мою, а не багатство для розвитку всіх. 20 років тому гравець Серії С був добре забезпеченим, а зараз він ледве зводить кінці з кінцями.

Ви намагаєтеся збільшити оборот за рахунок зниження якості продукції: але яка компанія будує свій бізнес таким чином?

Я б повернув проведення Кубка Італії в серпні й для великих команд, змусивши їх грати на полях команд Серії С, які б тоді отримували дохід, щоб жити на нього цілий рік.

Сьогоднішній Кубок Італії — це якась підпільна подія, створена для телевізійної аудиторії заключних турів сезону.

Я хотів би, щоб Лаціо став моєю останньою командою й щоб я грав із ним на полі стадіону Фламініо. Римське дербі? О, воно мені вже набридло. Цей матч руйнує твоє звичне життя, але який ж він прекрасний!

Мій спадкоємець? Роберто Де Дзербі. Серед моїх колишніх гравців я ставлю на Массімо Маккароне. Наполі Саррі пам'ятатимуть ще років 30, не менше.

Часи в Юве? Там усе створили задовго до мене, і нам потрібно було лише виграти Лігу чемпіонів — така собі залежність від мрії для цього клубу.

Я виграв Скудетто з цим клубом в кінці циклу, мав бажання виграти щось ще, але змінити стиль команди ось так одразу не вийшло. Я помилився, коли пішов із Челсі", — заявив італійський фахівець.

Римський Лаціо наступний матч проведе на полі Салернітани 25 листопада, о 16:00.