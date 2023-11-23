Італія

Захисник ПСЖ прокоментував адаптацію в колективі.

Словенський центральний захисник Мілан Шкрініар цього літа опинився у французькому Парі Сен-Жермен в якості вільного агента, завершивши своє шестирічне перебування в міланському Інтері.

У останньому інтерв’ю 28-річний виконавець розповів про те, як триває його адаптація в новому колективі.

"Я почуваюсь дуже добре, бо нарешті я перебуваю там, де я хотів бути. Я багато працював, щоб потрапити до ПСЖ.

Під орудою Луїса Енріке нас є певний стиль гри, за якого ми хочемо володіти м'ячем та контролювати гру. Як задум, це — ідеально, бо, якщо м'яч у тебе, то суперник змушений бігати, щоб спробувати повернути його тобі, і не може атакувати ворота твоєї команди. Мені подобається такий сценарій.

Відносини з Маркіньйосом? Він говорить італійською, тому ми зрозуміли один одного з першого дня. Для мене він — один із найкращих захисників у світі, і я кажу це не тому, що граю з ним, я так думав і раніше.

У будь-якому випадку, ми дуже добре ладнаємо, і він дуже хороший товариш.

Велика різниця поміж Лігою 1 та Серією A полягає в тому, що тут дуже багато фізично сильних, швидких гравців. У Серії А більше тактики, а тут проти тебе грають сильні гравці саме в аспекті один-на-один, яким дуже складно протистояти.

А ще, коли інші команди зустрічаються з ПСЖ, вони відчувають себе так, ніби це фінал чемпіонату світу. Ми повинні бути готові, ми й є одна з найкращих команд світу", — заявив словенський виконавець.

Шкрініар у поточному сезоні відіграв 15 матчів, забивши один гол.