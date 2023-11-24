Італія

Ексгравець Інтера поділився планами на майбутнє.

Колишній гравець Інтера Самір Ханданович розповів, що планує стати тренером у найближчі кілька років, передає портал nogomania.com.

Зараз 39-річний словенець працює скаутом в Інтері. Ханданович підкреслив, що його майбутнє пов'язане з футболом.

"Я починаю як скаут в Інтері, але моя мета — через рік, два або три стати тренером. Спочатку я хочу працювати з молодими гравцями, передавати свої знання та досвід. Футбол багато дав мені, тож я хочу відповісти взаємністю. Моя ціль — бути професійним тренером у великому клубі", — заявив він.

Нагадаємо, Ханданович завершив кар'єру влітку 2023 року. В Інтері він грав протягом 11 років.