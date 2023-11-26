Італія

Стали відомі склади команд на матч Серії А.

Ювентус в рамках поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Італії зіграє на своєму полі проти Інтера та спробує піднятись на першу сходинку.

У складі туринців з перших хвилин на полі вийде Душан Влахович, а дует в атаці Інтера складуть Мартінес та Тюрам.

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Ругані — Маккенні, Рабіо, Ніколуссі-Кавілья, Камб'язо, Костич — К'єза, Влахович.

Запасні: Пінсольо, Перін, Алекс Сандро, Гейсен, Ілінг, Міретті, Боенде, Локателлі, Мілік, Їлдиз, Кін

Інтер: Зоммер – Дарміан, де Врей, Ачербі – Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Мартінес.

Запасні: Ді Дженнаро, Аудеро, Біссек, Куадрадо, Классен, Фраттезі, Асслані, Аугусто, Агуме, Сенсі, Арнаутович

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 21:45 за київським часом. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.