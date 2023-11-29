Італія

Українець може повернутися до Італії.

Деякі посередники запропонували Андрія Шевченка на роль головного тренера Мілану. Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Українця пропонують зробити тимчасовим тренером до червня.

При цьому відмічається, що керівництво клубу сумнівається, що Шевченко є підходящою кандидатурою.

Мілан розпочав пошуки нового головного тренера через багату кількість незадовільних матчів у останній час. Стефано Пьолі може бути звільнено найближчим часом, хоча його контракт розрахований до літа 2025 року.

Шевченко наразі не тренує жодну з команд. До цього він працював в Дженоа та збірній Україні.