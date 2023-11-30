Італія

"Вовки" в трьох пунктах від зони ЛЧ та на другому місці у групі G Ліги Європи.

Головний тренер римської Роми Жозе Моурінью висловився з приводу гри своєї команди у цьому сезоні. Його слова наводить портал romapress.net.

"Рома забила найбільше голів у Серії А після виконання десяти і більше передач при переході з оборони в атаку. Можливо, деякі критики надто відволікаються та не помічають деяких речей. Ми забили чудовий м'яч у матчі проти Удінезе, коли відзначився Дібала.

З вересня ми значно додали порівняно з минулим сезоном.

Проти Лаціо та Удінезе ми грали з контролем м'яча та намагалися домінувати, а не відштовхуватися від суперника. Команда прогресує", — заявив "Особливий".

Сьогодні о 22:00 за київським часом, в рамках п'ятого туру Ліги Європи, Рома на виїзді зіграє проти швейцарського Серветта.