У матчі 14 туру італійської Серії A Дженоа зіграла внічию проти Емполі (1:1). 

Руслан Маліновський відкрив рахунок у першому таймі, проте в другій половині зустрічі Маттео Канчелльєрі з передачі Віктора Коваленка його зрівняв. 

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Емполі в 14 турі італійської Серії A-2023/24:

Дженоа — Емполі 1:1 

Голи: Маліновський, 37 — Канчельєрі, 67 

Попередження: Маліновський, 56, Вольякко, 87, Бадель, 90+2 — Раноккья, 13 

Дженоа: Мартінес — Вольякко, Де Вінтер, Дрегушін — Сабеллі (Пушкаш, 84), Френдруп, Бадель, Маліновський (Фіні, 73), Васкес (Гапс, 73) — Мессіас (Кутлу, 66), Ретегі 

Емполі: Беріша — Берешинські, Ісмайлі, Луперто, Какаче — Фаццині (Коваленко, 46), Раноккья (Грассі, 66), Малех (Марін, 76) — Камб'ягі, Капуто (Шпенді, 90+3), Мальдіні (Канчельєрі, 66) 