Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 2 грудня 2023 року, 16:00.
Дженоа - Емполі - Getty Images
02 грудня 2023, 18:56
У матчі 14 туру італійської Серії A Дженоа зіграла внічию проти Емполі (1:1).
Руслан Маліновський відкрив рахунок у першому таймі, проте в другій половині зустрічі Маттео Канчелльєрі з передачі Віктора Коваленка його зрівняв.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Емполі в 14 турі італійської Серії A-2023/24:
Дженоа — Емполі 1:1
Голи: Маліновський, 37 — Канчельєрі, 67
Попередження: Маліновський, 56, Вольякко, 87, Бадель, 90+2 — Раноккья, 13
Дженоа: Мартінес — Вольякко, Де Вінтер, Дрегушін — Сабеллі (Пушкаш, 84), Френдруп, Бадель, Маліновський (Фіні, 73), Васкес (Гапс, 73) — Мессіас (Кутлу, 66), Ретегі
Емполі: Беріша — Берешинські, Ісмайлі, Луперто, Какаче — Фаццині (Коваленко, 46), Раноккья (Грассі, 66), Малех (Марін, 76) — Камб'ягі, Капуто (Шпенді, 90+3), Мальдіні (Канчельєрі, 66)