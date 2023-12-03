Італія

Нападник дав свій коментар.

Форвард Ювентуса Душан Влахович прокоментував своє майбутнє у клубі.

"У мене ще 2,5 роки за контрактом, я нікуди не поспішаю. Мій агент веде переговори, я буду радий залишитися тут.

Пріоритет Ювентуса — знову повернутися до топ-4 і знову грати у Лізі чемпіонів. Кожен у роздягальні прагнутиме цього", — наводить слова Влаховича La Gazzetta dello Sport.

У поточному сезоні Влахович провів 12 матчів за Ювентус: на його рахунку 5 голів та 1 асист.