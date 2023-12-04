Італія

Француз може змінити команду у найближчому майбутньому.

Майк Меньян привернув увагу великих англійських клубів, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, голкіпер у ході переговорів про новий контракт із Міланом запросив суттєве підвищення зарплати, і це може ускладнити продовження договору, розрахованого до літа 2026-го.

За ситуацією стежать Манчестер Юнайтед, Баварія, Челсі та ПСЖ. Футболіст оцінюється у 70-80 млн євро.

При цьому ні сам француз, ні Мілан не думають про те, щоб припинити співпрацю в найближчому майбутньому.

Цього сезону Меньян провів 11 ігор у Серії А: на його рахунку 5 сухих поєдинків.