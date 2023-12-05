Футболісти пропустять близько 20-ти днів.
Стефан де Врей, Getty Images
05 грудня 2023, 17:35
Стефан Де Врей та Дензел Думфріс отримали травми у матчі проти Наполі, повідомив офіційний сайт Інтера.
У Де Врея виявлено пошкодження м'язів стегна, а у Думфріса — травма м'язів-згиначів стегна. Наступного тижня гравці пройдуть додаткове обстеження.
Очікується, що обидва гравці пропустять близько двадцяти днів через пошкодження.
Наступний матч Інтер проведе 9 грудня – "нерадзуррі" приймуть Удінезе у 15-му турі Серії А.