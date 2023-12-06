Італія

У капітана Наполі, ймовірно, виникли проблеми з м'язами.

Правий захисник Наполі Джованні Ді Лоренцо може не зіграти з Ювентусом у п'ятницю, 8 грудня, повідомляє портал Football Italia, посилаючись на видання Il Mattino.

Йдеться про те, що у 30-річного капітана "партенопеї" виникли проблеми з м'язами під час тренування у вівторок, 5 грудня. Тому зараз немає гарантій, що він буде доступний у п'ятницю, коли відбудеться матч Ювентус — Наполі.

Варто зазначити, що всі 19 матчів неаполітанців у всіх турнірах цього сезону італієць відіграв від початку і до кінця. Протягом цих 1710 хвилин на полі він відзначився 2 голами і 5 асистами.