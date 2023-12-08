Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 15-го туру чемпіонату Італії, який відбудеться 8 грудня та розпочнеться о 21:45.

У п'ятницю, 8 грудня, відбудеться стартовий матч 15 туру італійської Серії А, в якому туринський Ювентус на своєму полі прийме Наполі.

Ювентус — Наполі

П'ятниця, 8 грудня, 21.45. Альянц Стадіум (Турін). Головний арбітр – Даніеле Орсато. Пряма трансляція на MEGOGO

В даний час туринський Ювентус посідає друге місце в Серії А, але якщо брати думку багатьох експертів, то "стара синьйора" не є одним з головних фаворитів на чемпіонський титул. Незважаючи на це, команда Массіміліано Аллегрі демонструє непоганий, не завжди видовищний футбол, але головне, який дозволяє набирати очки і тримати в напрузі чемпіонську гонку.

У минулому турі Ювентус контролював матч з Монцею до останніх хвилин, перш ніж господарі поля забили на 90 хвилині, але все ж таки перемогу "старій синьйорі" приніс гол Гатті у компенсований час. Все це призвело до п'ятої перемоги в останніх шести матчах, причому нічия була з Інтером, що лідирує.

Тим не менш, тимчасово очолити Серію А Ювентусу може перешкодити Наполі, який є одним із найнезручніших суперників. Туринці не змогли виграти жодну з останніх чотирьох зустрічей, програвши три з них.

Наразі Наполі займає п'яте місце в Серії А, але відставання від Інтера становить 11 очок, так що вся боротьба на вершині ще попереду.

До матчу проти Ювентуса "неаполітанці" підходять з негативним настроєм, оскільки минулого туру вони з тріском провалили зустріч з Інтером (0:3). Це була найбільша поразка Наполі від Інтера з 1977 року. При цьому Наполі не може виграти домашній матч вже шість ігор поспіль.

Поки що Наполі під керівництвом Вальтера Маццаррі не може набути стабільної гри та результатів, тож можна прямо сказати, що захист чемпіонського титулу явно пішов не за планом. Напередодні матчу з Ювентусом, Наполі може втішати себе хорошими виїзними результатами — з середини січня команда провела 22 матчі в гостях і виграла 15 з них, програвши лише тричі.

Якщо говорити про кадрову ситуацію, то у Ювентуса у лазареті залишаються Маттіа Де Шильйо та Тімоті Веа. У минулій грі після тривалої перерви повернувся Данило, але чи набрав він достатньої форми — поки що питання.

У Наполі проблеми серйозніші, особливо з лівим флангом, де вибули Матіас Олівера, Маріу Руї та Алессандро Дзанолі. Також під питанням стан Джованні Ді Лоренцо, який травмувався на тренуванні. Тим не менш, у минулій грі нарешті повернувся Віктор Осімген, від якого чекають повернення на колишній рівень результативності.

Щодо особистих зустрічей, то було зіграно 180 матчів, де 83 рази перемагав Ювентус, 43 рази Наполі та також 54 нічиї. Статистичка м'ячів – 277:206 на користь туринців. У двох останніх іграх Наполі був сильнішим – 1:0 та 5:1.