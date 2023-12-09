Італія

Але знову програв.

У рамках 15-го туру італійської Серії А, Наполі мінімально програв Ювентусу (0:1). Головний тренер "партенопейців" Вальтер Маццарі прокоментував поразку своєї команди. Цитує італійця сайт Альфредо Педулли.

"Ті, хто розуміється на футболі, мене зрозуміють. Хлопці провели чудовий матч. Думаю, ми домінували, змушували Ювентус захищатися на своїй половині майже весь другий тайм.

Єдина наша помилка – не впоралися з навісом і втратили гравця у штрафному майданчику. Наполі старався, все перепробував, але таке буває. Я переконаний: якщо ми так гратимемо – в нас будуть позитивні результати, і ми піднімемося в таблиці", — сказав Маццарі.

Наразі, Наполі посідає п'яту сходинку турнірної таблиці Серії А, відстаючи від лідируючого Ювентуса на 12 очок. В разі перемог Фіорентини та Болоньї у цьому турі, неаполітанський клуб спуститься на сьоме місце італійської першості.