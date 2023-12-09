Італія

"Стара сеньора" мріє про Скудетто.

Бразильський захисник туринського Ювентуса Даніло розповів про цілі "зебр" у цьому сезоні. Його слова наводить портал Football Italia.

"За будь-яку перемогу дають три очки, але перемоги над певними командами сильніше піднімають моральний дух і допомагають йти вперед. Сезон ще у розпалі, але такі перемоги важливі.

Звичайно, у нас є мрія, але наше головне завдання – про це говорили тренер та керівництво клубу – забезпечити місце у топ-4. Зрозуміло, можна і помріяти, але нам треба йти від матчу до матчу, а там уже буде видно", — сказав 32-річний ветеран Юве.

Цього сезону, Даніло зіграв за туринський клуб десять матчів та забив один гол.

Наразі, Ювентус йде на першому місці Серії А, випереджаючи міланський Інтер на один пункт, але у "нерадзуррі" на одну зіграну гру менше.