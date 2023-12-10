Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 9 грудня 2023 року, 21:45.
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10 грудня 2023, 00:35
У рамках п'ятнадцятого туру італійської Серії А Інтер на своєму полі приймав Удінезе.
Господарі без жодних проблем розгромили опонента, відправив до воріт Удіне чотири гола.
Огляд матчу:
Інтер - Удінезе 4:0
Голи: Чалханоглу 37 (пен.), Дімарко 42, Тюрам 44, Лаутаро Мартінес 84.
Інтер: Зоммер, Біссек, Ачербі, А. Бастоні (Аугусто 56), Дарміан, Барелла, Чалханоглу (Асллані 71), Мхітарян (Сенсі 80), Дімарко (Куадрадо 71), Тюрам (Арнаутович 56), Лаутаро Мартінес.
Удінезе: Сільвестрі, Феррейра, Кабаселе, Н. Перес, Ебоселе (Т. Крістенсен 62), Уолас, Пайєро (Саррага 86), Самарджич (Ловрич 62), Земура (Ехізібе 86), Р. Перейра, Лукка (Товен 75).
Попередження: Феррейра.