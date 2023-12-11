Завершився матч чемпіонату Італії.
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11 грудня 2023, 22:12
У рамках п'ятнадцятого туру італійської Серії А Емполі на своєму полі приймав Лечче.
Команди обмінялися голами, але переможця виявити не зуміли – 1:1.
Зауважимо, що 80 хвилин на полі провів українець Віктор Коваленко.
Емполі — Лечче 1:1
Голи: Рафія 71 (автогол) – Банда 64.
Емполі: Беріша, Берешинськи (Ебуехі, 46), Луперто, Ісмайлі, Бастоні, Коваленко (Фацціні, 80), Грассі, Мале (Марин, 63), Камбьягі, Канчельєрі (Джасі, 80), Капуто (Шпенді, 41).
Лечче: Фальконе, Жандре, Баскіротто, Понграчич, Доргу (Галло, 46), Уден (Рафія, 60), Рамадані (Каба, 86), Банда, Гонсалес (Блен, 70), Сансон, Пікколі (Крстович, 60).
Попередження: Гонсалес (4), Мале (37), Грассі (51), Д`Аверса (68), Рамадані (75).