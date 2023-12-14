Італія

Керманич Ювентуса прокоментував прийдешній матч проти Дженоа.

Туринський Ювентус відкриватиме шістнадцятий тур італійської Серії A гостьовим матчем проти генуезького Дженоа.

За день до протистояння головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі прокоментував стан власної команди.

"Ми повинні бути готові до цієї гри. Дженоа має важливу перевагу вдома — підтримку вболівальників. Це агресивна команда, яка грає в хороший футбол. Також за них виступають три гравці, які виховані в академії Юве. Отже нам треба зіграти в геть інший футбол, аніж у трьох останніх матчах.

Рабіо в порядку, тоді як Кіна не буде, тому що у нього завжди були проблеми з гомілкою, із якими ми продовжували боротись, але зараз настав час, щоб він відпочив 3-4 тижні, щоб вирішити їх. Усі інші доступні, окрім Де Шильйо, на повернення якого ми очікуємо в 2024 році.

К’єлліні? У нього була надзвичайна кар'єра, а зараз він закінчив один відтинок свого життя, тепер починається інший. Тепер йому доведеться вирішити, що робити далі. Я думаю, що він має характеристики, аби виконувати всі ролі в будь-якому клубі.

Бонуччі в ролі тренера? Я бажаю йому всього найкращого. Найважливіше, коли хтось починає новий шлях, і це стосується кожного, — уміти ставити самому собі запитання. Тому що ви починаєте з самого початку.

На початку сезону, я думаю, неможливо було уявити собі такі виступи Юве. Ми починали сезон, розуміючи свої межі й наполегливо працюючи. Ми вже стали командою, але попереду ще багато роботи. Ми повинні мати ґрунт і баланс. Зараз ми думаємо тільки про Дженоа.

Ми знаємо, що Інтер є фаворитом у боротьбі за скудетто на даний момент: цей клуб створений для перемоги, і президент Чжан також підкреслював це. Ми ж пішли іншим шляхом. У нас усе добре, але ми не повинні зупинятися на досягнутому. Давайте продовжувати працювати.

1:0 — ідеальний результат гри для мене? Ідеальним результатом було б 3:0, тому що я б менше страждав, але головне — це 3 очки! Повертаючись до Дженоа, скажу, що в них дуже складне поле, і воно стане вам поперек горла, якщо ви погано налаштуєтесь на гру. Ми повинні витримати їхній темп і продемонструвати наші якості.

Не існує якогось унікального переможного методу, ніхто не знає всієї правди про футбол, тому що є занадто багато змінних. Кожен працює так, як він відчуває і як він вірить, щоб спробувати здобути перемогу.

Я не здивований виступами своєї команди, мені просто було цікаво подивитись, на що ми здатні, і мені все ще цікаво подивитися, що ми будемо робити з цим далі.

Ми повинні продовжувати набирати очки, найкраще те, що ми швидко стали командою, і готовність всіх хлопців відмінна. Тут немає примадонн, які ставлять свої власні цілі вище командних.

Я не втомився, у Ювентуса були і залишаються сильні менеджери. Для досягнення результатів потрібен міцний клуб, а цього тут ніколи не бракувало. Скудетто? Ми почали і повинні продовжувати йти шляхом зростання, завжди роблячи все, що в наших силах", — заявив італійський фахівець.

Матч Дженоа — Ювентус відбудеться 15 грудня, о 21:45.