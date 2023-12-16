Італія

Який треба було покинути для "відпочинку".

Головний тренер збірної Італії Лучано Спалетті розповів про своє відношення до міста Неаполь, де він працював перед тим, як очолити "Скуадру адзурру". Наводить слова італійця журналіст Альфредо Педулла.

"Зв'язок між мною та неаполітанським народом дуже тісний. Це той аспект, який я ціную найбільше. Тепер, коли я став почесним громадянином Неаполя, можу сказати, що це місто — мій дім. Жоден простий смертний не заслуговує на те, що тут дали мені. Моя подяка нескінченна.

Мені шкода, що я пішов з клубу і залишив місто, але я хотів зберегти їхню красу у своєму серці і не підвергати її сумніву", — сказав Спаллетті.