Італія

Наполі не вражає.

У рамках 16-го туру Серії А, Наполі на своєму полі здобув важку перемогу над Кальярі (2:1). Головний тренер "неаполітанців" Вальтер Маццаррі прокоментував переможну гру своєї команди. Його слова наводить Football Italia.

"Вкрай важлива перемога, нам треба було повернутися на переможний шлях, бо ми – Наполі. Якби ми сьогодні не виграли, то ситуація була б поганою – команда могла почати сумніватися у своїх силах.

Радий, що Осімген та Квара забили – до цього вони були трохи роздратовані. Їм потрібно було знову стати тими героями, що задавали тон минулого сезону", — заявив італієць.