Італія

Завершився ще один поєдинок 16 туру чемпіонату Італії.

У рамках шістнадцятого туру італійської Серії А Болонья приймала Рому на Стадіо Ренато Даль'Ара.

Господарі поля зуміли відкрити рахунок ще у першому таймі завдяки голу півзахисника Моро. По перерві Болоньї вдалося подвоїти свою перевагу, коли захисник гостей Крістенсен забив у власні ворота. Відповісти хоча б одним результативних ударом римські "вовки" так і не встигли.

Таким чином, Болонья продовжила свою серію без поразок у Серії А на власному полі до семи матчів. Вони також перервали серію Роми без поразок у чемпіонаті, яка складала п'ять поєдинків.

Болонья — Рома 2:0

Голи: Моро, 37, Крістенсен, 49 (автогол)

Попередження: Салемакерс, 9, Бейкема, 33, Фергюсон, 45, Фройлер, 66 — Льоренте, 9, Пеллегріні, 36, Паредес, 66, Бове, 72

Болонья: Равалья — Пош, Бейкема (Лукумі, 58), Калафіорі, Крістіансен (Ликоянніс, 75) — Фройлер, Моро (Ебішер, 75) — Ндоє, Фергюсон (Ель-Аззузі, 87), Салемакерс (Урбанські, 87) — Зіркзе

Рома: Патрісіу — Манчіні (Челік, 82), Льоренте (Азмун, 63), Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес, Пеллегріні (Пізіллі, 82), Спінаццола (Санчеш, 46, Бове, 63) — Белотті, Ель-Шаараві