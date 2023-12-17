У рамках 16 туру чемпіонату Італії Лаціо на своєму полі приймав Інтер.

На 40-й хвилині гри Лаутаро Мартінес скористався помилкою суперника, після чого перехопив м'яч і вийшов віч-на-віч, обіграв голкіпера і забив.

На 67-й хвилині Тюрам подвоїв перевагу своєї команди. 

2:0 — Інтер здобув виїзну перемогу над Лаціо. 

Лаціо — Інтер 0:2
Голи: Мартінес 40, Тюрам 66. 

Лаціо: Проведель, Лаццарі, Хіла, Казале, Марушич, Ровелла (Катальді 75), Гендузі, Камада (Луїс Альберто 65), Феліпе Андерсон (Кастельянос 80), Іммобіле, Дзакканьї (Педро 75). 

Інтер: Зоммер, Біссек, Ачербі, А. Бастоні, Дарміан, Чалханоглу (Асллані 88), Барелла (Фраттезі 70), Мхітарян, Дімарко (Аугусто 70), Тюрам (Арнаутович 78), Лаутаро Мартінес (Клаассен 88). 

Попередження: Казале 81 – Тюрам 26, Барелла 61. 

Вилучення: Лаццарі 87 (пряма червона). 