Центральний матч туру завершився перемогою "нерадзуррі".
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17 грудня 2023, 23:55
У рамках 16 туру чемпіонату Італії Лаціо на своєму полі приймав Інтер.
На 40-й хвилині гри Лаутаро Мартінес скористався помилкою суперника, після чого перехопив м'яч і вийшов віч-на-віч, обіграв голкіпера і забив.
На 67-й хвилині Тюрам подвоїв перевагу своєї команди.
2:0 — Інтер здобув виїзну перемогу над Лаціо.
Лаціо — Інтер 0:2
Голи: Мартінес 40, Тюрам 66.
Лаціо: Проведель, Лаццарі, Хіла, Казале, Марушич, Ровелла (Катальді 75), Гендузі, Камада (Луїс Альберто 65), Феліпе Андерсон (Кастельянос 80), Іммобіле, Дзакканьї (Педро 75).
Інтер: Зоммер, Біссек, Ачербі, А. Бастоні, Дарміан, Чалханоглу (Асллані 88), Барелла (Фраттезі 70), Мхітарян, Дімарко (Аугусто 70), Тюрам (Арнаутович 78), Лаутаро Мартінес (Клаассен 88).
Попередження: Казале 81 – Тюрам 26, Барелла 61.
Вилучення: Лаццарі 87 (пряма червона).