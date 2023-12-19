Італія

У клубі оцінять роботу португальця у другій половині сезону.

Рома не поспішає продовжувати контракт із Жозе Моурінью, повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Незважаючи на бажання фахівця залишитись у клубі, власники "джалоросі" не прагнуть пропонувати йому новий контракт. Родина Фрідкін має намір оцінити результати у другій половині сезону, перш ніж обговорювати продовження.

Пріоритет Роми — вихід до Ліги чемпіонів, проте португалець поки не досяг успіху в цьому питанні.

На даний момент Рома посідає восьме місце у Серії А.