Президент Наполі у своєму репертуарі.
Де Лаурентіс та Гарсія, Getty Images
22 грудня 2023, 22:42
Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився з приводу роботи у клубі Руді Гарсії. Цитує італійця Sky Sport Italia.
"На презентації я мав сказати: "Я представив вам його, а тепер він йде". Гарсія сказав мені, що не знав, що являє собою Наполі, не бачив жодної гри. Він повторив це кілька разів.
Було б достатньо, якби Гарсія зберіг той футбол, який поставив Спаллетті. Натомість він зажадав, щоб я звільнив чудового тренера, щоб привести когось свого", — заявив президент неаполітанського клубу.
Руді Гарсію було звільнено з Наполі після чотирьох місяців роботи у клубі.