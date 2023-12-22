Італія

Президент Наполі у своєму репертуарі.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився з приводу роботи у клубі Руді Гарсії. Цитує італійця Sky Sport Italia.

"На презентації я мав сказати: "Я представив вам його, а тепер він йде". Гарсія сказав мені, що не знав, що являє собою Наполі, не бачив жодної гри. Він повторив це кілька разів.

Було б достатньо, якби Гарсія зберіг той футбол, який поставив Спаллетті. Натомість він зажадав, щоб я звільнив чудового тренера, щоб привести когось свого", — заявив президент неаполітанського клубу.

Руді Гарсію було звільнено з Наполі після чотирьох місяців роботи у клубі.