Італія

"Нерадзуррі" працюють над збереженням складу.

Міланський Інтер погодив новий контракт з одним із лідерів команди лівим захисником Федеріко Дімарко. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Зазначається, що переговори перебувають на фінальній стадії. Нова угода буде розрахована до 2028 року. Зарплата гравця складе чотири мільйони євро на рік плюс мільйон євро в якості бонуса за підписання угоди.

Цього сезону, 26-річний Дімарко зіграв за Інтер 21 матч, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.