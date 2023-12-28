Італія

"Стара сеньора" працює на балканському ринку.

Туринський Ювентус близький до підписання півзахисника чорногорської Будучності Васіліє Аджича. Таку інформацію надає Фабріціо Романо.

Як зазначає джерело, "зебри" запропонували за 17-річного гравця молодіжної збірної Чорногорії п'ять млн. євро плюс відсоток з наступного перепродажу футболіста. Угода повинна бути закрита у січні.

Молодий чорногорець змоде приєднатися до Юве лише після 12 травня. В цей день йому виповниться 18 років.

Цього сезону, Васіліє Аджич зіграв за Будучност 23 матчі, забивши шість м'ячів та віддавши дві гольові передачі.