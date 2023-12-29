Італія

Турнір проходитиме у Саудівській Аравії.

Матчі за Суперкубок Італії-2023/24 проходитимуть на КСУ Стедіум в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, з четверга 18 січня по понеділок 22 січня, передає офіційний сайт Серії А.

Чемпіон Італії Наполі 18 січня зустрінеться з фіналістом Кубка Італії Фіорентиною. 19 січня чинний володар Кубка Італії Інтер протистоятиме віце-чемпіону країни Лаціо.

Фінальний поєдинок відбудеться 22 січня. Стартовий свисток у всіх матчах лунатиме о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що переможцем двох попередніх розіграшів Суперкубка Італії був міланський Інтер.