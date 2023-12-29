Завершилися поєдинки чемпіонату Італії.
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29 грудня 2023, 21:34
У рамках вісімнадцятого туру Серії А відбулися два поєдинки у слоті 19:30.
Наполі вкотре припустився осічки, зігравши внічию на своєму полі проти Монци.
У паралельному матчі Фіорентина наприкінці зустрічі вирвала перемогу у Торіно.
Наполі — Монца 0:0
Наполі: Мерет (Контині-Барановський 74), Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї, Лоботка (Сімеоне 85), Ангісса, Зелінський (Гаетано 71), Дзербін (Ліндстрьом 71), Распадорі, Кварацхелія.
Монцa: Ді Грегоріо, Кальдірола, Гальярдіні, Д"Амброзіо (Чіттадіні 76), Перейра (Бірінделлі 46), Акпа Акпро (Бондо 62), Пессіна, Чуррія, В. Карбоні (Кольпані 57), Мота, Коломбо (Мачiн 76).
Попередження: Жезус 66, Ді Лоренцо 67, Гаетано 80, Кварацхелія 82 — Перейра 32, Бірінделлі 50, Чіттадіні 79, Бондо 82.
Фіорентина - Торіно 1:0
Гол: Раньєрі 83
Фіорентина: П. Терраччьяно, Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Бірагі (Парiзі 78), Артур (Мандрагора 64), Данкан, Іконе (Соттiл 88), Бонавентура (Кварта 88), Куаме, Бельтран (Нзола 64).
Торіно: В. Мілінкович-Савич, Тамез, Буонджорно, Родрігес, Белланова (Войвода 78), Іліч, Річчі (Лінетті 62), Лазаро (Джiджі 79), Влашич, Сапата, Пеллегрі (Санабрія 62).
Попередження: Бірагi 24, Кайоде 68, Раньєрі 75 — Річчі 55, Джiджі 89.