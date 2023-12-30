Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 18-го туру чемпіонату Італії, який пройде 30 грудня і розпочнеться о 21:45.

У центральному матчі вісімнадцятого туру італійської Серії A туринський Ювентус на своєму полі прийматиме Рому.

Ювентус — Рома

Субота, 30 грудня, 21:45, стадіон Альянц Стедіум, Турин. Арбітр зустрічі — Сімоне Соцца (Сереніо). Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Якщо раптом головний тренер "вовків" Жозе Моурінью почне жалітись на складність календаря його команди, то не кваптесь із нього насміхатись через це. Болонья, Наполі, Ювентус та Мілан — це все суперники римлян до середини січня, тож тут і справді не до жартів. І перша невдача вже спідкала команду, коли вона навідалась до надміцного середняка національної першості (0:2).

І ні, ідеться не про Наполі в його поточному стані, бо з ним Рома ще змогла впоратись у емоційному двобої з двома вилученнями тиждень тому (2:0). Але вже тоді Моурінью тільки й говорив про наступну гру, яка для його команди має бути аж ніяк не менш складною, аніж дві попередні. Ювентус побачив напередодні, що Інтер зіграв унічию, тож виключно перемога в прийдешній грі дозволить хоч трохи наздогнати конкурентів. Таких шансів у подальшому буде обмаль.

І Юве цілком може розраховувати на успіх. Тим паче, якщо йдеться про домашню для "б’янконері" гру. Вони взагалі програвали в цьому сезоні лише один раз — у гостях у Сассуоло ще на початку чемпіонату (2:4), тоді як у більшості матчів повертались до прагматичного стилю та здобували своє в переважній більшості випадків.

До речі, лише Інтер та Болонья вивозили бодай-якісь залікові бали з Альянц Стедіум, тож Рома або потрапить під каток, як решта клубів, або доєднається до дуже престижного клубу — тут уже від підопічних Моурінью багато чого буде залежати. У будь-якому випадку, кадрова ситуація в них дещо краща, аніж у суперників, хоча й ті не можуть пожалітись на аж надто велику кількість утрат гравців стартового складу.

Отже, на нас очікує черговий яскравий вечір італійського футболу напередодні Нового року, і цього разу значно більше сподівань на те, що не повториться перший тайм матчу на Стадіо Олімпіко зразка минулих вихідних, бо там дійсно ми відверто нудьгували.

За версією букмекерів, Ювентус — фаворит зустрічі: перемога туринців оцінюється коефіцієнтом 2.18, а перемога Роми — 4.30. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.20.

Історія зустрічей

Команди зіграють поміж собою 202 гру, тоді як до цього зустрічались у рамках чемпіонату, Кубка Італії, Міжнародного Кубку чемпіонів та Трофею Піккі. Ювентус перемагав у 95 матчах, тоді як Рома — у 49. Ще 57 ігор завершувались унічию. "Зебри" за цей час забили 310 голів, "вовки" — 215. Останній раз команди зустрічались у березні, коли Рома перемогла на власному полі (1:0). Гол на рахунку Джанлуки Манчіні.

Орієнтовні склади

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Маккенні, Міретті, Локателлі, Рабіо, Костич — К’єза, Влахович.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес, Бове, Залевські — Ель Шаараві — Лукаку.

Не зіграють: Алекс Сандро, Де Шильйо, Камб’язо, Кін, Погба, Фаджолі — Абрагам, Кумбулла, Ауар, Смоллінг.

Очні зустрічі

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