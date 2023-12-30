Італія

Команда Массіміліано Аллегрі здобула класичну для себе зразка поточного сезону перемогу в центральному матчі вісімнадцятого туру Серії A.

Італійська Серії A ледь не в повітрі перевзувалась, але намагалась устигнути провести в повному обсязі вісімнадцятий тур національної першості поміж святкуваннями Різдва та Нового Року. І куди ж за таких умов без центрального матчу всього швидкоплинного вікенду, який цього разу відбувався на Альянц Стедіум за участі однієї із столичний команд.

У гості до туринського Ювентуса навідалась римська Рома, і хоча прямого конфлікту інтересів ці два колективи в турнірній таблиці поміж собою не мали, їхнє прагнення здобути три очки було очевидним. "Б’янконері" вочевидь бачили, що напередодні міланський Інтер утратив очки в гостях у генуезького Дженоа, і оскільки подібних подій у чемпіонських перегонах у Італії цього року буде дуже мало, футболісти Массіміліано Аллегрі не могли оминути подібну нагоду скоротити відставання.

Серед суперників команди Жозе Моурінью такими подарунками ніхто не відзначався, хоча Наполі також схибив, тож римляни прагнули відкинути одного з прямих конкурентів на безпечну відстань від себе. Але для цього Ромі потрібно було мати ініціативу в звітному протистоянні, проте з цим виникли одразу певні проблеми. Юве мав ті самі наміри, тож хоч тут ми спостерігали певний конфлікт інтересів.

А ще в першому таймі було чимало тактичних моментів, які за звичаєм є до вподоби поціновувачам Серії A, проте решті вболівальників такий футбол міг здатись дещо повільним. Рома намагалась захопити ініціативу на старті гри й навіть створила реальний гольовий момент зусиллями Крістанте, який поцілив у ближню стійку з правого флангу штрафного.

На це Юве відповів кількома пострілами від Влаховича, яким бракувало влучності. І все заради того, аби ми під час перерви могли казати про те, що тайм був цілком рівним. Власне, вигадувати нічого й не доводилось, бо так воно й було насправді.

Немов знову до першого забитого грали господарі, а суперники тим часом відповідали тим самим, і під завісу тайму команди обмінялись ще й ударами Дібали та Костича. Однак і тут, то аргентинець не влучить у площину, то Ндіка замінить Патрісіу на лінії воріт у вирішальну мить.

І якщо до перерви ми голів так і не побачили, то вже після відпочинку Юве зібрався з думками та одразу відправився на штурм чужих воріт. Це дуже швидко призвело до забитого господарями м’яча, хоча й без передачі п’ятою від Влаховича на Рабьо на лівому фланзі штрафного розкрити захист Роми все одно б не вдалось.

Оскільки свій гол туринці таки спромоглись забити, то передбачити подальший хід подій ні для кого не викликало складнощів. Банальне утримання переваги за рахунком, що ми вже неодноразово бачили за ходом поточної кампанії. Цього разу вдало, бо Рома так і не змогла спіймати потрібний ритм в атаці й момент Дібали так і залишився єдиним у другому таймі. А суперники тим часом могли й у друге забити, проте К’єза під завісу гри не уникнув офсайду під час передачі Ілінга.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє в гостях у Салернітани, а Рома прийматиме бергамаську Аталанту.— Рома 1:0Рабьо, 49Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Веа, Маккенні (Ругані, 90+6), Локателлі, Рабіо, Костич — Їлдиз (К’єза, 65), Влахович (Мілік, 76).Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес (Ель Шаараві, 74), Бове (Пеллегріні, 64), Залевські (Азмун, 80) — Дібала, Лукаку.Попередження: Локателлі — Паредес