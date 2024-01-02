Італія

Римський клуб може втратити якісного гравця фактично за безцінь.

Аргентинський нападник Пауло Дібала влітку минулого року в якості вільного агента перейшов із туринського Ювентуса до Роми й одразу став важливим гравцем для команди Жозе Моурінью.

30-річний виконавець утім має лише трирічну угоду з "вовками", тому до початку цьогорічного зимового трансферного вікна Рома мала б вирішити питання оновлення угоди на більш тривалий термін.

Однак "джаллороссі" цього так і не зробили, і згодом з’ясувалось, що відсутність продовження контракту автоматично активує опцію клаусули в 13 млн євро для всіх бажаючих клубів.

Такий варіант трансферу буде діяти після завершення поточної кампанії.

У цьому сезоні на рахунку Дібали 15 матчів, чотири голи та шість гольових передач.